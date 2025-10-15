Milano, 15 ottobre 2025 – Un'escalation di violenze fisiche e psicologiche. La compagna Pamela Genini isolata dalle amiche e completamente dipendente da lui dal punto di vista economico. Le minacce di morte a lei e ai genitori. Poi il femminicidio a coltellate. Premeditato. Non un delitto d'impeto al culmine di un litigio, ma un assassinio progettato e messo in atto con un coltello a serramanico con lama seghettata che il killer si è portato con sé: almeno una ventina i fendenti sferrati con veemenza, anche quando la polizia stava sfondando la porta. È il profilo che emerge di Gianluca Soncin, il cinquantaduenne fermato dagli agenti delle Volanti con l'accusa di omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La morsa ossessiva di Gianluca Socin su Pamela Genini: si era procurato a tradimento una copia delle sue chiavi di casa