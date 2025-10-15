La microcamera spiona nello spogliatoio Atac e la rabbia dei macchinisti | Vogliamo sapere chi l’ha messa e perché

I macchinisti Atac della metro A, a Roma, venivano spiati nel loro spogliatoio. Ma da chi ancora non si sa. Il caso è scoppiato ieri dopo che alcuni dipendenti hanno notato una piccola telecamera nascosta tra alcuni cavi elettrici non lontano da un’intercapedine. «Vogliamo sapere chi l’ha messa lì», sono insorti i macchinisti e le macchiniste che usano abitualmente quei locali prima e dopo il loro turno. Atac ha negato fermamente il suo coinvolgimento nella faccenda e si è immediatamente messa a disposizione degli investigatori. La lettera dei lavoratori: «Non manomettete la telecamera». Era poco distante dalla macchinetta del caffè la mini videocamera «spiona», adagiata nell’ombra dello spogliatoio della fermata Cinecittà della metro. 🔗 Leggi su Open.online