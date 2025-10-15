La Michele In The World insignita del Premio Aversa a Mille

Il ‘Premio Aversa a Mille’ 2025, giunto alla sua seconda edizione, sarà conferito all’azienda Michele in the World Srl (MITW). Il riconoscimento di ‘Azienda Campana di Eccellenza nel Mondo’ per l’anno 2025, sarà attribuito alla realtà imprenditoriale che ha portato l’arte della pizza napoletana. 🔗 Leggi su Casertanews.it