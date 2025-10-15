La Michele In The World insignita del Premio Aversa a Mille
Il ‘Premio Aversa a Mille’ 2025, giunto alla sua seconda edizione, sarà conferito all’azienda Michele in the World Srl (MITW). Il riconoscimento di ‘Azienda Campana di Eccellenza nel Mondo’ per l’anno 2025, sarà attribuito alla realtà imprenditoriale che ha portato l’arte della pizza napoletana. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Vice Campione del Mondo! Michele Orlando alla Karting World Cup di Cremona “Un weekend che non dimenticherò mai. Alla Karting World Cup di Cremona ho dato tutto, e tornare a casa da Vice Campione del Mondo è una soddisfazione immensa! - facebook.com Vai su Facebook
World Champions 2025 #volley. Brave ragazze e bravi ragazzi !! - X Vai su X
La Michele In The World insignita del Premio Aversa a Mille 2025 - Nel corso dell’evento annuale ‘Premio Aversa a Mille’ 2025 (2 edizione), sarà conferito all’azienda Michele in the World Srl (MITW) il riconoscimento ... Si legge su ilmattino.it
“Aversa a Mille”, la Michele in the World premiata come azienda campana di eccellenza nel mondo - Un riconoscimento che mette insieme radici e futuro: nell’ambito della Premio Aversa a Mille 2025, seconda edizione, alla Michele in the ... Secondo pupia.tv
Da Michele in the world, ecco la app che unisce le pizzerie del marchio - L'Antica Pizzeria Da Michele in the world lancia la sua app, sviluppata dall'azienda campana Protom, per unire tutte le sedi nel mondo dello storico marchio in ... ilmattino.it scrive