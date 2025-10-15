La metro di Copenaghen ora è tutta di Atm
Atm diventa socio unico della società che si occupa di esercizio e manutenzione della metropolitana di Copenaghen, la capitale della Danimarca. L'azienda milanese ha infatti acquistato il 49% di International Metro Service Srl da Hitachi Rail Sts, e già deteneva il restante 51%. Ims fornisce il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Scopri altri approfondimenti
MERCATINI DI NATALE A COPENAGHEN 4 giorni in eccellente hotel a 550 metri dalla metro, con CANCELLAZIONE GRATUITA + volo a/r ? da soli 168€! https://www.poracciinviaggio.it/2025/10/offerte-mercatini-di-natale-copenaghen-4-giorni-vol - facebook.com Vai su Facebook
#droni in #Danimarca, #Copenaghen blindata per vertice #UE su Difesa. Truppe francesi e mezzi anti-drone, polizia in massima allerta - X Vai su X
Copenaghen, la metropolitanadei record è tutta italiana - Sarà tutta Made in Italy, e in parte “Made in Genova”, la nuova linea metro di Copenaghen, denominata Cityringen, un anello sotterraneo al centro della capitale danese. Lo riporta ilsecoloxix.it
La metro di Copenaghen parlerÃ ancora “italiano” - Confermata, infatti, la gestione di Metroservice – società di Atm e Ansaldo Sts tramite – in virtù della ... Come scrive bergamonews.it