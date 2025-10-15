La metro di Copenaghen ora è tutta di Atm

15 ott 2025

Atm diventa socio unico della società che si occupa di esercizio e manutenzione della metropolitana di Copenaghen, la capitale della Danimarca. L'azienda milanese ha infatti acquistato il 49% di International Metro Service Srl da Hitachi Rail Sts, e già deteneva il restante 51%. Ims fornisce il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

