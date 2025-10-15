La Mercedes conferma Kimi Antonelli per il 2026 Il 19enne italiano | Ho ancora un obiettivo da raggiungere in questa stagione
George Russell e Kimi Antonelli saranno i due piloti della Mercedes in Formula 1 anche per la stagione 2026. Lo ha annunciato lo stesso team in vista del Gran Premio degli Usa, ad Austin. La scelta del club è stata quella di rimanere con Russell e Antonelli, entrambi nati dal programma junior del team e protagonisti nel secondo posto nella classifica a squadre con sei weekend di gara ancora da disputare. Per Russell sarà l’ottavo anno in F1 e il decimo per la Mercedes, avendo aderito al programma junior nel 2017. Una riconferma importante soprattutto per Kimi Antonelli, che quest’anno – all’esordio in Formula 1 – ha raggiunto traguardi prestigiosi, tra cui la pole position nella Sprint a Miami e un terzo posto in Canada, dove è diventato il terzo più giovane a salire sul podio nella storia della F1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
F1, Mercedes conferma Russell e Antonelli anche per la stagione 2026 - Toto Wolff: «George e Kimi hanno dimostrato di essere una coppia forte e non vediamo l'ora di continuare il nostro percorso ... Si legge su corriere.it