La Mercedes conferma Kimi Antonelli anche nel 2026 | I momenti difficili mi hanno reso più forte

Kimi Antonelli in Formula uno anche nel 2026. La Mercedes ha infatti confermato il talento bolognese, che affiancherà anche nella prossima stagione George Russell, fresco vincitore del Gran premio di Singapore. "Sono davvero contento di continuare con il team - le parole del 18enne -. Ho imparato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

