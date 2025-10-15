LA MEMORIA E IL DEBITO il film sul più tragico incidente aereo italiano | Linate 8 ottobre 2001 8 | 10-VIDEO

24 anni dopo, Francesca La Mantia e Massimiliano Napoli (registi) presentano il loro documentario sul disastro aereo di Linate; intervista a Marco Proserpio, il fratello di una delle vittime sul volo, in esclusiva per il Giornale d'Italia Un film per conoscere, capire, rivivere una tragedia c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

