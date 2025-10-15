La Meda Urban Race

Monzatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’alluvione che ha colpito Meda la volontà è quella di ripartire. È questo lo spirito propositivo e fiducioso di ripresa che caratterizza la 4? Meda Urban Race, manifestazione podistica promossa da Auxologico in collaborazione con il comune di Meda e curata da A&C Consulting, in programma. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

meda urban raceZampe sneakers: la Meda Urban Race diventa dog friendly - Sabato 18 e domenica 19 ottobre, la Meda Urban Race accoglie runner e cani con attività e dimostrazioni nel villaggio. Lo riporta mbnews.it

meda urban raceMeda Urban Race 2025: un weekend di corsa, solidarietà e rinascita dopo l’alluvione - La quarta edizione della corsa cittadina unisce sport, solidarietà e inclusione, con nuove distanze, attività per famiglie e una 5 km “a sei zampe”. Da mbnews.it

Si è svolta Meda Urban Race, in 2mila con Auxologico a favore di Avis Meda - MEDA – Una due giorni all’insegna dell’inclusione sportiva e della prevenzione medica. Secondo corrieredellosport.it

