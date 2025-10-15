La Meda Urban Race

Dopo l’alluvione che ha colpito Meda la volontà è quella di ripartire. È questo lo spirito propositivo e fiducioso di ripresa che caratterizza la 4? Meda Urban Race, manifestazione podistica promossa da Auxologico in collaborazione con il comune di Meda e curata da A&C Consulting, in programma. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Le foto della Meda Urban Race 2024 sono online! Sul sito https://www.sportitude.it/eventi/meda-urban-race/ potete trovare le foto più belle dell’evento! Inoltre, sul sito GETPICA , inserendo il codice riportato sul pettorale potrai vedere le tue foto e le potrai acq - facebook.com Vai su Facebook

Ieri è stata presentata la 4° edizione della Meda Urban Race, la gara-evento organizzata da Auxologico a Meda, che si terrà sabato 18 e domenica 19 ottobre. La Meda Urban Race da sempre coinvolge la cittadinanza e molte realtà no-profit del territorio. - X Vai su X

Zampe sneakers: la Meda Urban Race diventa dog friendly - Sabato 18 e domenica 19 ottobre, la Meda Urban Race accoglie runner e cani con attività e dimostrazioni nel villaggio. Lo riporta mbnews.it

Meda Urban Race 2025: un weekend di corsa, solidarietà e rinascita dopo l’alluvione - La quarta edizione della corsa cittadina unisce sport, solidarietà e inclusione, con nuove distanze, attività per famiglie e una 5 km “a sei zampe”. Da mbnews.it

Si è svolta Meda Urban Race, in 2mila con Auxologico a favore di Avis Meda - MEDA – Una due giorni all’insegna dell’inclusione sportiva e della prevenzione medica. Secondo corrieredellosport.it