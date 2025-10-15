L’ultimo filone della maxi indagine Cavalli di razza, condotta dalla Dda di Milano, è arrivato ieri davanti al Tribunale Collegiale di Como. L’indagine, conclusa nel 2021 dai sostituto procuratori Pasquale Addesso e Sara Ombra, aveva portato alla luce alcune infiltrazioni di ‘ndrangheta nel Comasco, e portato in carcere 54 persone, a cui si erano aggiunti gli indagati a piede libero. Suddivisa in diversi filoni processuali, quasi tutti ormai definiti con sentenze irrevocabili, arriva ora a Como con imputazioni rivolte a 17 imputati, che devono rispondere di illeciti di natura finanziaria, dai fallimenti societari all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, fino alle gravi insolvenze nei confronti dell’Erario, per le quali a suo tempo non era stata emessa misura cautelare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La maxi inchiesta “Cavalli di razza” in aula a febbraio