La mattinata da incubo di Davyd pendolare Trenord sulla sedia a rotelle

Oltre due ore per arrivare da Villasanta a Milano Garibaldi e poi, ancora di “corsa”, per raggiungere l’Università Cattolica dove quel giorno era in un programma un’importante lezione che avrebbe dovuto seguire in presenza.Chi è Davyd AndriyeshNormale amministrazione per molti pendolari di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it