La maggioranza chiede il conflitto di attribuzione per Bartolozzi
Si apre un nuovo fronte politico attorno al caso Almasri L'Identità.
Un deputato di opposizione chiede il voto segreto. Vengono fuori i franchi tiratori della maggioranza e l'emendamento soppressivo viene appoggiato. Demolita la finanziaria da 240 milioni. Bocciate diverse norme: saltano le cosiddette "Mancette"
Caso Almasri, i capigruppo della destra a Fontana: "Conflitto di attribuzione per Bartolozzi" - I capigruppo di FdI, FI e Lega scrivono a Fontana per tutelare la capo di gabinetto di Nordio indagata per false dichiarazioni
Dl sicurezza, il conflitto di attribuzioni fra poteri arriva in Consulta: Magi (+Europa) chiede l'annullamento del Decreto - Il conflitto sollevato si inserisce nell'annosa questione dell'abuso della decretazione di urgenza, delle tensioni tra Governo e Parlamento sul tema, quindi tra potere esecutivo e funzione legislativa
Santanché, sì dell'Aula del Senato al conflitto di attribuzione: deciderà la Corte costituzionale - Via libera, per alzata di mano, da parte dell'Aula del Senato, alla costituzione in giudizio di Palazzo Madama dinanzi alla Consulta nei confronti della Procura della Repubblica di Milano in relazione