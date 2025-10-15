La lite le urla poi il massacro | donna di 29 anni uccisa a coltellate dal compagno

Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Avrebbe tentato il suicidio dopo avere accoltellato la vittima. È accaduto nella tarda serata di ieri in via Iglesias, nel quartiere Gorla. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa, allarmati per le urla provenienti da un appartamento del civico 33. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura e i sanitari del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. La polizia è ora al lavoro per ricostruire quanto accaduto. La polizia scientifica ha eseguito i rilievi all'interno dell'appartamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

