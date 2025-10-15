La lite finisce a coltellate Arrestato ventisettenne

È durata poco la fuga di B.H. 27 anni, egiziano, disoccupato, con precedenti di polizia, senza fissa dimora e irregolare sul territorio, ritenuto responsabile del tentato omicidio di un connazionale di 44 anni, muratore, residente a Treviglio, che martedì sera era stato colpito dall’arrestato con un fendente al collo al culmine di una violenta lite nei pressi di un locale a Treviglio. L’episodio è avvenuto intorno alle 20.20. Il ferito è stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue. Sull’asfalto una grossa chiazza di sangue. L’autore del gesto si era dato subito alla fuga. Il primo a intervenire è stato Marco Pezzotta, operatore della Croce Rossa, che si trova a poche decine di metri di distanza: era appena uscito dal lavoro, ha visto l’uomo a terra e ha tamponato la ferita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La lite finisce a coltellate. Arrestato ventisettenne

