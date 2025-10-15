La lista dei big | Sanremo 2026 svelati i nomi scelti da Carlo Conti

News TV. Manca ancora qualche mese, ma la febbre di Sanremo 2026 è già esplosa. Tra indiscrezioni, retroscena e fughe di notizie, l’attesa per scoprire chi salirà sul palco dell’Ariston cresce di giorno in giorno. Quest’anno, con Carlo Conti di nuovo alla direzione artistica, l’aria sa di rinnovamento, ma anche di ritorni clamorosi. Dietro le quinte, le riunioni si susseguono e le telefonate non si fermano mai. La scelta dei “big” è quasi completata, e alcune anticipazioni trapelate dalle pagine di AdnKronos, a firma di Loredana Errico, hanno già acceso il dibattito tra gli appassionati di musica. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “La lista dei big”: Sanremo 2026, svelati i nomi scelti da Carlo Conti

Contenuti che potrebbero interessarti

La lista civica rinnova l’alleanza con Sanremo che l’ha portata ad primato dei consensi nel 2024. “Siamo fatti di uomini e idee” - facebook.com Vai su Facebook

Verso Sanremo 2026: chi saranno i 30 big in gara? La lista dei possibili nomi - Ad oggi, quindi, circolano con insistenza voci sul ritorno di Diodato, Ermal Meta e Fulminacci. Lo riporta deejay.it

Sanremo 2026, ecco la lista di tutti i possibili Big in gara (e ci sono anche due allievi di Amici 24!) - Il Festival di Sanremo tornerà su Rai Uno nell'ultima settimana di febbraio, questo sarà il secondo e ultimo festival condotto da Carlo Con ... Riporta isaechia.it

Sanremo 2026, da Tommaso Paradiso a Blanco e il duetto Tiziano Ferro-Madame: tutti i nomi di Carlo Conti per big e duetti in gara - Sanremo 2026, la macchina del Festival della canzone italiana (in calendario dal 24 al 28 febbraio prossimi, sempre con diretta tv su Rai 1) è in moto. Lo riporta leggo.it