La Lipu contro la legge sulla caccia | La premier Meloni non può celebrare San Francesco e poi autorizzare la strage di uccelli
“È dovere diretto della Presidente Giorgia Meloni, visto il coinvolgimento del Consiglio dei Ministri nel dare il via libera al Ddl Malan, fermare il peggior disegno di legge della storia recente italiana in tema di natura. Se approvato, sarebbe uno sterminio, come negli anni Sessanta”. È con questa premessa che la Lipu lancia, sul proprio sito web, la raccolta firme contro il disegno di legge A.S. 1552 di liberalizzazione dell’attività venatoria del senatore Malan ma sostenuto da maggioranza e governo. Un provvedimento che ci riporta indietro di 60 anni, a quando si cacciava in primavera, si catturavano senza sosta piccoli uccelli migratori e pochissime regole governavano l’attività venatoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Firme alla pagina https://nocacciaselvaggia.lipu.it/?o=139 Giorgia Meloni, ferma caccia selvaggia! Dopo la promulgazione di ieri della legge sulla giornata di San Francesco, la Lipu lancia una petizione rivolta alla Presidente del Consiglio per fermare il Ddl 15 - facebook.com Vai su Facebook
«Non si celebra San Francesco estendendo la caccia». La petizione Lipu: «Meloni fermi quel ddl ingiusto» - Raccolta di firme per chiedere alla premier di fermare il testo presentato al Senato dai capigruppo del centrodestra che allunga i calendari e aumenta il numero di specie cacciabili e le modalità di c ... Riporta msn.com
Caccia selvaggia? No, grazie - it Del disegno di legge 1552, che allarga le maglie, già ampie, della caccia in Italia, abbiamo già parlato. Come scrive pressenza.com
Stagione di caccia di nuovo aperta: allarme LIPU per gli animali in pericolo - 1552 verso una liberalizzazione totale della caccia, con estensione dei periodi e dei territori. Come scrive notizie.it