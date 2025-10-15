La Lipu contro la legge sulla caccia | La premier Meloni non può celebrare San Francesco e poi autorizzare la strage di uccelli

“È dovere diretto della Presidente Giorgia Meloni, visto il coinvolgimento del Consiglio dei Ministri nel dare il via libera al Ddl Malan, fermare il peggior disegno di legge della storia recente italiana in tema di natura. Se approvato, sarebbe uno sterminio, come negli anni Sessanta”. È con questa premessa che la Lipu lancia, sul proprio sito web, la raccolta firme contro il disegno di legge A.S. 1552 di liberalizzazione dell’attività venatoria del senatore Malan ma sostenuto da maggioranza e governo. Un provvedimento che ci riporta indietro di 60 anni, a quando si cacciava in primavera, si catturavano senza sosta piccoli uccelli migratori e pochissime regole governavano l’attività venatoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

