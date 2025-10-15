La lezione dei calciatori del Suriname | i tifosi del Panama suonano per non farli dormire loro escono e ballano video
Arriva da Panama una grande lezione di calcio, di sport, ma soprattutto di vita. Protagonisti i calciatori della nazionale del Suriname, squadra rivelazione delle qualificazioni per i Mondiali di Usa 2026 del girone centroamericana. You Got Concacaf’d???? Panamanian fans are signing, chanting, and dancing outside of Suriname’s hotel in an attempt to ‘disrupt’ their opponents. Only to have the Suriname National Team join in on the fun. pic.twitter.comA9tF0xN8Rl — herculez gomez (@herculezg) October 14, 2025 Alla vigilia del match decisivo, o quasi, per le qualificazioni, i tifosi del Panama hanno messo in atto un gesto anti-sportivo che purtroppo in Italia conosciamo bene. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
