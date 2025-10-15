La Lega Serie A torna in campo per la Lega del Filo d’Oro | Di Gregorio Meret Provedel e Handanovic come testimonials

2025-10-16 13:33:00 Fermi tutti! In questo turno di Campionato, ritorna la Campagna “Spazio ai sogni” della Lega del Filo d’Oro sostenuta da tutta la Serie A Enilive. Testimonial ancora una volta alcuni tra i più noti portieri del calcio italiano. In occasione della 7ª giornata di Campionato, che sarà in programma fra sabato 18 ottobre e lunedì 20 ottobre 2025, tutte le squadre della Serie A Enilive scenderanno in campo con un’operazione di beneficienza a supporto della Lega del Filo d’Oro e dei bambini sordo-ciechi, invitando i tifosi a contribuire con una semplice donazione. COME FUNZIONA – In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “Spazio ai Sogni” poco prima del fischio di inizio di ogni match. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

