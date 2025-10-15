La Lega riparte dal Veneto dopo il tonfo in Toscana | Zaia capolista ovunque il nordismo di popolo contro il bluff del vannaccismo

Roma – “Siamo una famiglia e una squadra ed è giusto condividere questo valore di squadra”. Alla presentazione del neo-candidato Alberto Stefani, il governatore uscente del Veneto Luca Zaia rivendica così la propria appartenenza di “militante” al Carroccio. “Sempre pronto dall’alba al tramonto”. E al quale “non devono mai tremare i polsi” per dare battaglia sia fuori che dentro il partito. Perché, al netto della sfida scontata in Veneto, la disputa che ingaggia il popolarissimo governatore riguarda invero il destino della Lega e quello del suo consenso personale. Come ancora mercoledì sera 15 ottobre ha fatto presente ricordando di non essere stato voluto né alla guida di una lista civica di sicuro successo né come patronimico di quelle della Lega. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

