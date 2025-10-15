La Lazio Women multata per mancanza di acqua calda nello spogliatoio
Sabato 11 ottobre la Lazio Women ha vinto per due a uno al Fersini contro il Genoa. Un successo che ha permesso alle biancocelesti di volare in testa alla classifica della Serie A insieme alla Roma e al Napoli. Una vittoria importante e di carattere per le ragazze di Grassadonia ma la partita fa. 🔗 Leggi su Romatoday.it
La Lazio Women multata per la mancaza di acqua calda nello spogliatoio https://ift.tt/Gs0m9cR - X Vai su X
| Lazio Women 2-1 Genoa Women Rivivi la cronaca su https://www.buoncalcioatutti.it/2025/10/11/lazio-women-genoa-women-cronaca-live-diretta/ ? #Genoa #GenoaWomen #LazioWomenLazioWomen #SerieAWomen - facebook.com Vai su Facebook
Lazio, a Formello manca l'acqua calda e gli arbitri non possono farsi la doccia: arriva la multa del giudice sportivo - Niente acqua calda nello spogliatoio degli arbitri e multa di duecento euro. Lo riporta msn.com
Pinzani: "Multa? Una strumentalizzazione, bastava avvertire. Per dieci minuti di notorietà..." - Tuttavia, il DS ha voluto anche fare il punto sulla multa ricevuta dalla società biancoceleste per la mancata erogazione dell'acqua calda nello spogliatoio della cinquina arbitrale. Come scrive laziopress.it
WOMEN | Lazio, Pinzani: “Vernis non reperibile, fatto grave. La doccia fredda…” - Le dichiarazioni del direttore sportivo della Lazio Women, intervenuto oggi ai microfoni dei canali ufficiali del club biancoceleste ... Scrive cittaceleste.it