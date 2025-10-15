La Lazio Women multata per mancanza di acqua calda nello spogliatoio

Sabato 11 ottobre la Lazio Women ha vinto per due a uno al Fersini contro il Genoa. Un successo che ha permesso alle biancocelesti di volare in testa alla classifica della Serie A insieme alla Roma e al Napoli. Una vittoria importante e di carattere per le ragazze di Grassadonia ma la partita fa. 🔗 Leggi su Romatoday.it