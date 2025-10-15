La Juve torna a pensare a Kessie | ma l' ex Milan deve abbassarsi lo stipendio

15 ott 2025

Il centrocampista ivoriano ha un contratto in scadenza nel 2026 con l'Al-Ahli che potrebbe monetizzare solo a gennaio. L'ingaggio da 10 milioni però è fuori budget. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

