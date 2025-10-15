La Grecia potrebbe tornare alla giornata lavorativa di 13 ore
Proteste in tutta la Grecia per la controversa proposta di riforma del governo conservatore che introdurrebbe una giornata lavorativa fino a 13 ore a determinate condizioni. Oggi, mercoledì 15 ottobre, la proposta approda nel Parlamento greco per il voto, dopo settimane di manifestazioni massicce. 🔗 Leggi su Today.it
News recenti che potrebbero piacerti
Stando agli ultimi rumor, l'ambientazione del chiacchierato Pokémon Wind e Waves potrebbe non essere quella di cui si vocifera da qualche tempo, ispirata alla Grecia, bensì qualcosa di diverso. - facebook.com Vai su Facebook
Grecia, domani voto in parlamento su giornata lavorativa 13 ore - (ANSA) – ATENE, 15 OTT – È atteso per domani mattina il voto del parlamento greco sul disegno di legge, sostenuto dal governo conservatore di Nea Dimokratia, che legalizza la giornata lavorativa di 13 ... Lo riporta msn.com
Grecia, sciopero generale e manifestazioni contro la giornata lavorativa di 13 ore - Il 1 ottobre in Grecia è in corso uno sciopero generale di ventiquattr’ore contro un progetto di legge promosso dal governo conservatore che prevede la possibilità di giornate lavorative di 13 ore. Come scrive internazionale.it
In Grecia sciopero generale contro la giornata infinita di 13 ore - Mentre i Paesi del Nord Europa sperimentano con successo la settimana corta e studiano politiche di conciliazione sempre più avanzate in Grecia si assiste ad un pericoloso scardinamento dei diritti ... avvenire.it scrive