La gastronomia protagonista alla Sagra della Lasagna di Galeata
Come da tradizione per la penultima domenica di ottobre, la Pro loco di Galeata organizza la Sagra della Lasagna - Festa dei Sapori. A essere protagonista sarà proprio il piatto tipico della Romagna, preparato secondo la ricetta della tradizione: strati di pasta all'uovo, alternati da ragù di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lo stinco di maiale era il protagonista delle tavole più semplici. Con il tempo si è trasformato in un vero e proprio elemento centrale della gastronomia per il suo gusto semplice ma memorabile. Elisa e Doris ti aspettano allo Spaccio — oppure ordinalo su spac - facebook.com Vai su Facebook
Sagra della lasagna a San Lazzaro di Savena (Bologna) - A San Lazzaro di Savena, il weekend del 27 e 28 settembre ritorna la Sagra della Lasagna, con l’apertura dello stand gastronomico: sabato sera per cena, domenica sia a pranzo che cena. Da ilrestodelcarlino.it
Lasagna e Sangiovese. A Fabbrica la Sagra profuma di amicizia. Karaoke e pianobar - Dal 26 al 28 settembre, al centro sociale della frazione imolese in via del Santo, ecco la 12°edizione della Sagra della Lasagna ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Una sagra... Deco. Lasagne intordellate alla scuola Le Grazie - Da stasera al 6 luglio torna la ’Sagra della lasagna intordellata’ nello spazio esterno dell’istituto paritario Le Grazie di Massa. Secondo lanazione.it