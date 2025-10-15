La french manicure nera è il nuovo classico ribelle e ti spieghiamo perché

Ok, lo sappiamo: la french manicure è da sempre la ragazza per bene del mondo nail art. Precisa, pulita, un po’ da brunch domenicale. Ma ora è arrivata la sua sorella più dark, più misteriosa, più “non mi interessa piacerti ma so che lo farò comunque”: la french nera. È la versione ribelle di un grande classico, e il risultato è qualcosa di incredibilmente elegante ma con un twist da rockstar. La french manicure nera potrebbe essere lo slancio goth della clean girl. Negli ultimi mesi, il trend ha completamente invaso TikTok e Instagram. Le nail artist più cool del momento la reinterpretano in mille modi diversi: punte sottilissime su base nude, dettagli metallici che catturano la luce, finish glossy e matte che giocano tra di loro, fino alle versioni più pop con pois fluo, micro borchie o piccoli strass. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La french manicure nera è il nuovo classico ribelle (e ti spieghiamo perché)

Scopri altri approfondimenti

Dal verde pistacchio al marrone cioccolato, le tonalità più desiderate fanno riferimento a un mondo goloso. Richiestissime le french manicure e le forme squadrate - facebook.com Vai su Facebook

Riga in mezzo, chioma bombshell, french manicure dorata. La star classe 1975 trionfa a Parigi - X Vai su X

French unghie nera. Su unghie corte, a mandorla o a ballerina, le idee - Oggi, lo smalto scuro è una dichiarazione di stile che si indossa con disinvoltura anche sotto il sole. Scrive iodonna.it

Nere e opache: ecco le nail art minimal e originali a cui ispirarvi - Le unghie nere opache sono diventate ormai un grande classico e la nail art permette infinite opzioni intorno al tema dark. Segnala grazia.it

French Manicure: storia ed evoluzione di una tendenza nails che oggi diventa vanigliata, colorata, fluida - È opinione unanime che una mano curata e smaltata dica molto del nostro essere e che le nuances e il design scelti contribuiscano a raccontare del proprio stile al mondo esterno. Segnala alfemminile.com