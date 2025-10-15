La frangia è un accessorio su ogni taglio di capelli senza tempo | più o meno lunga corta dritta o sfilata i modelli tra cui scegliere e chi stanno bene
C os’hanno in comune Jane Birkin, Brigette Bardot, Anna Wintour e, recentemente, Nicole Kidman? La frangia. Lunga o corta, dritta o sfilata, cortissima o piena, mille e più modelli che si adattano a praticamente tutti visi. Basta saper scegliere la propria. Caduta dei capelli, attenzione ad alcolici e bevande zuccherate: lo studio X Leggi anche › Metodo kardoune: il segreto per capelli lisci senza calore Frangia, a chi sta bene. Partiamo da una grande verità. La frangia sta bene (quasi) a tutte. Il problema è scegliere il modello giusto che deve valorizzare il volto. Di grande tendenza questo autunno – anche se forse non è mai davvero passata di moda – il modello “cult” di questo auttunno sfiora le sopracciglia ed è piena. 🔗 Leggi su Iodonna.it
