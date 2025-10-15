La foto peggiore di sempre Il Time incorona Trump ma lui si infuria

Iltempo.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sorriso stampato sul volto, ma un evidente malumore virtuale che esplode sui social. La nuova copertina di “Time” dedicata a Donald Trump è diventata immediatamente terreno di polemica. Il presidente statunitense non ha risparmiato critiche, definendo la fotografia scelta per la rivista “la peggiore di tutti i tempi”. La scena è quella del leader celebrato per l'accordo di pace storico tra Israele e Hamas, eppure la sua percezione personale sembra sgretolarsi davanti all'obiettivo della macchina fotografica. L'articolo, intitolato “Il suo trionfo”, celebra l'accordo che ha portato alla liberazione di 20 ostaggi israeliani e 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

la foto peggiore di sempre il time incorona trump ma lui si infuria

© Iltempo.it - "La foto peggiore di sempre". Il Time incorona Trump ma lui si infuria

News recenti che potrebbero piacerti

foto peggiore time incoronaIl Time incorona Trump ma lui si infuria: "La foto peggiore di sempre" - In un post su “Truth Social”, il tycoon ha commentato: “La rivista ‘Time’ ha scritto un articolo relativamente bello su di me, ma la foto potrebbe essere la peggiore di tutti i tempi. Riporta iltempo.it

foto peggiore time incoronaIl Time incorona il tycoon, lui si infuria: "La foto peggiore di sempre" - La prestigiosa rivista celebra il lavoro del presidente pacificatore che critica però la scelta dell'immagine ... Segnala msn.com

foto peggiore time incoronaUsa, Trump sulla copertina del Time: "Foto orribile, sono senza capelli" - Intitolata “Il suo trionfo”, la prima pagina celebra il tycoon all'indomani della firma dell'accordo di pace ... Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Foto Peggiore Time Incorona