La foto peggiore di sempre Il Time incorona Trump ma lui si infuria
Un sorriso stampato sul volto, ma un evidente malumore virtuale che esplode sui social. La nuova copertina di “Time” dedicata a Donald Trump è diventata immediatamente terreno di polemica. Il presidente statunitense non ha risparmiato critiche, definendo la fotografia scelta per la rivista “la peggiore di tutti i tempi”. La scena è quella del leader celebrato per l'accordo di pace storico tra Israele e Hamas, eppure la sua percezione personale sembra sgretolarsi davanti all'obiettivo della macchina fotografica. L'articolo, intitolato “Il suo trionfo”, celebra l'accordo che ha portato alla liberazione di 20 ostaggi israeliani e 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Trump si lamenta della copertina di Time: «La peggiore mai vista: mi hanno tolto i capelli» - X Vai su X
Trump superstar, Time gli dedica la copertina. Ma lui: “È la foto peggiore di sempre, mi hanno tolto i capelli” - facebook.com Vai su Facebook
Il Time incorona Trump ma lui si infuria: "La foto peggiore di sempre" - In un post su “Truth Social”, il tycoon ha commentato: “La rivista ‘Time’ ha scritto un articolo relativamente bello su di me, ma la foto potrebbe essere la peggiore di tutti i tempi. Riporta iltempo.it
Il Time incorona il tycoon, lui si infuria: "La foto peggiore di sempre" - La prestigiosa rivista celebra il lavoro del presidente pacificatore che critica però la scelta dell'immagine ... Segnala msn.com
Usa, Trump sulla copertina del Time: "Foto orribile, sono senza capelli" - Intitolata “Il suo trionfo”, la prima pagina celebra il tycoon all'indomani della firma dell'accordo di pace ... Da tg24.sky.it