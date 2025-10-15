La fortuna bacia Ortona con una vincita di 25mila euro al 10eLotto in contrada Liberata

Chietitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fortuna bacia l'Abruzzo con una vincita al 10eLotto.Nel concorso di martedì 14 ottobre, come riporta Agipronews, è stata infatti centrata una vincita da 25mila euro, in una ricevitoria in contrada Santa Liberata, a Ortona, grazie a un 7 'Oro'. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

fortuna bacia ortona vincitaLotto, la fortuna bacia il territorio padovano: doppia vincita da 24mila euro - vincite nel Padovano risale allo scorso 17 aprile, quando a Rubano venne centrato un "9" al 10eLotto da 250mila euro ... Riporta padovaoggi.it

Doppia vincita in Toscana, Pontassieve e Piandiscò baciati dalla fortuna - La Dea bendata bacia ancora la Toscana dove è stato messo a segno una nuova vincita con il 10eLotto. lanazione.it scrive

fortuna bacia ortona vincitaCivitella baciata dalla fortuna. Regala 22mila euro con il Lotto - La vincita sia stata realizzata in un punto vendita di via Aretina Nord, grazie ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fortuna Bacia Ortona Vincita