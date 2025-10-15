La fortuna bacia Ortona con una vincita di 25mila euro al 10eLotto in contrada Liberata
La fortuna bacia l'Abruzzo con una vincita al 10eLotto.Nel concorso di martedì 14 ottobre, come riporta Agipronews, è stata infatti centrata una vincita da 25mila euro, in una ricevitoria in contrada Santa Liberata, a Ortona, grazie a un 7 'Oro'. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
