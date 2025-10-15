La Fondazione Pietà de’ Turchini inaugura la 28ª stagione Oltre con ' Anna Insana Passio' in prima assoluta per Napoli 2500
È nell'ambito delle celebrazioni di Napoli 2500 del Comune di Napoli - direzione Artistica Laura Valente - che la Fondazione Pietà de' Turchini dà il via alla 28ª stagione concertistica e culturale 202526, dal titolo "Oltre" e presenta, il 25 ottobre 2025, "Anna. Insana Passio", spettacolo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Posate dalla Fondazione diretta dal noto cuoco Pietro Leemann, hanno suscitato la reazione di alcuni ‘vicini‘. Pomo della discordia i permessi ufficiali - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione Pietà de' Turchini presenta Ingenium Ensemble in «Deliciae Musicales» - 30, nella storica sede della Chiesa di Santa Caterina da Siena (via Santa Caterina da Siena 38, Napoli), la Fondazione Pietà de’ Turchini presenta “Deliciae Musicales”, il ... Come scrive ilmattino.it
"Frequenze inaudite": dal 4 novembre al via la stagione 2023-24 della Pietà de' Turchini - “Frequenze Inaudite” è il titolo della nuova stagione concertistica e culturale della Fondazione Pietà de’ Turchini – Centro di produzione musicale, che raccoglie stimoli provenienti dal panorama ... Si legge su rainews.it
Fondazione Pietà de' Turchini e la «Musica in Purgatorio» - Sabato 6 aprile alle ore 18 nella Sala Ponente di Castel Sant’Elmo (via Tito Angelini 22, Napoli), la conferenza- Da ilmattino.it