La FIFA avvia la gara d’appalto in Italia per i diritti media della Coppa del Mondo FIFA 26™

Sportintv.eu | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La FIFA ha lanciato un invito a presentare offerte (ITT) in Italia per la vendita dei diritti media per la Coppa del Mondo FIFA 26™, Le procedure di gara consentiranno alla FIFA di selezionare l’ente, o gli enti, in Italia, più adatti ad assicurarsi gli impegni di trasmissione e programmazione richiesti, al fine di raggiungere . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

la fifa avvia la gara d8217appalto in italia per i diritti media della coppa del mondo fifa 268482

© Sportintv.eu - La FIFA avvia la gara d’appalto in Italia per i diritti media della Coppa del Mondo FIFA 26™

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Fifa Avvia Gara D8217appalto