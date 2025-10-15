La FIFA avvia la gara d’appalto in Italia per i diritti media della Coppa del Mondo FIFA 26™
La FIFA ha lanciato un invito a presentare offerte (ITT) in Italia per la vendita dei diritti media per la Coppa del Mondo FIFA 26™, Le procedure di gara consentiranno alla FIFA di selezionare l’ente, o gli enti, in Italia, più adatti ad assicurarsi gli impegni di trasmissione e programmazione richiesti, al fine di raggiungere . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
