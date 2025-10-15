la fiera del crocifisso compie 122 anni

CANTÙ (Como) Domenica torna per il 122° anno la Fiera del Crocifisso, appuntamento tra i più attesi e sentiti dalla città. Un’edizione che vede protagonista, come da tradizione, la mostra zootecnica con l’esposizione dei migliori capi di bovini in piazzale Brighi. La manifestazione, organizzata da Pro loco Per Cantù e Comune, prenderà il via alle 9.30 con l’inaugurazione e il Corpo Musicale Giuseppe Verdi. Il tradizionale programma, prevede anche quest’anno la collaborazione di Coldiretti e Campagna Amica, presenti con una decina di stand gastronomici. Inoltre saranno allestiti stalli zootecnici e le numerose le bancarelle da via Brighi lungo viale alla Madonna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

