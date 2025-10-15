La famiglia di Radio Italia Uno Adelaide in festa | gli auguri della speaker Adelaide Cutri alla figlia Francesca

Giornata di festa in casa Radio Italia Uno Adelaide. La speaker Adelaide Cutri ha voluto condividere pubblicamente un tenero messaggio per il compleanno della primogenita Francesca. «Buon compleanno alla nostra bellissima primogenita, straordinaria e premurosa – ha scritto Adelaide – ti auguriamo tanta felicità, salute e prosperità. Che Dio ti benedica e ti protegga sempre. Con tanto amore, mamma e papà». Un augurio che arriva anche dalla sorella Angela Cutri, che si è unita ai messaggi di affetto per Francesca, protagonista di una giornata speciale circondata dall’amore della famiglia e degli amici. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

