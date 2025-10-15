Il quinto turno di regular season conduce la Fabo Herons sul parquet di un’altra squadra finora imbattuta. L’avversario che i Barsotti boys si ritroveranno di fronte alle 20.30 di stasera alla Soevis Arena di Castellanza è la Sae Scientifica Soevis Legnano, compagine contro la quale gli aironi possono vantare un trend recente più che positivo: la Fabo ha avuto la meglio in tre dei quattro precedenti andati in scena fino ad oggi ed ha un record di 3 vinte e 0 perse nelle ultime tre sfide contro i Knights. Il passato tuttavia non fa canestro e la sfida alla formazione allenata da coach Paolo Piazza si presenta come particolarmente complessa: da quando è iniziato il campionato Legnano infatti ha sempre vinto segnando almeno 80 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Fabo incrocia Legnano. Cizauskas sfida Aukstikalnis