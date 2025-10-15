La droga nascosta tra i prodotti per la pulizia nei guai 41enne

Tra i prodotti per la pulizia c'era anche droga. Per questo un 41enne è stato arrestato dai carabinieri dopo una perquisizione domiciliare. Ad operare sono stati i militari della stazione di Falcone che da alcuni giorni stavano monitorando i movimenti dell’uomo, noto alle forze dell’ordine anche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

