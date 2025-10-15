“Come ammazzare il mio amico nel bel mezzo della lezione”. È la domanda choc che un ragazzino di 13 anni ha posto a ChatGgp durante l’orario scolastico. Pochi istanti dopo, non ha ricevuto una risposta dal chatbot, ma la visita della polizia, che lo ha arrestato. È accaduto a Deland, in Florida, e come facilmente prevedibile la notizia sta facendo in queste ore il giro del mondo, non solo per il gesto in sé del ragazzino ma anche per l’inquietante potere dei nuovi sistemi di sorveglianza digitale nelle scuole americane. Ora capirete perché. Tutto è successo il 26 settembre scorso alla Southwestern Middle School: a denunciare il ragazzo non è stato un insegnante né un compagno di classe, ma un’altra intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La domanda choc a Chatgpt: “Come ammazzare il mio amico nel bel mezzo della lezione”. 13enne arrestato dopo la denuncia dell’intelligenza artificiale