La diocesi di Mileto Nicotera e Tropea in lutto | è morto don Nunzio Maccarone

Il ricordo commosso di Antonio Leonardo Montuoro: "Un parroco colto e buono, un amico e un riferimento per la cultura della fede". La comunità della diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea è in lutto per la scomparsa di don Nunzio Maccarone, Vicario del Vescovo, venuto a mancare dopo aver affrontato con serenità e profonda fede una lunga malattia. A ricordarlo con parole di grande affetto e riconoscenza è Antonio Leonardo Montuoro, che ha voluto esprimere pubblicamente il suo dolore: "Don Nunzio Maccarone è salito al cielo. Dopo aver combattuto contro un tumore che ha vissuto nella serenità della fede, ci lascia con un profondo vuoto.

