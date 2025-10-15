La dinamica del femminicidio di Pamela Genini | l'irruzione in casa con il coltello e le chiavi prese di nascosto

Gianluca Soncin, imprenditore 52enne, è accusato di omicidio aggravato dallo stalking e dalla premeditazione. La sera del 14 ottobre ha fatto irruzione nella casa milanese della fidanzata Pamela Genini armato di coltello: ha usato una copia delle chiavi che aveva fatto di nascosto settimane prima. 🔗 Leggi su Fanpage.it