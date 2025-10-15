La dinamica del femminicidio di Pamela Genini | l'irruzione in casa con il coltello e le chiavi prese di nascosto
Gianluca Soncin, imprenditore 52enne, è accusato di omicidio aggravato dallo stalking e dalla premeditazione. La sera del 14 ottobre ha fatto irruzione nella casa milanese della fidanzata Pamela Genini armato di coltello: ha usato una copia delle chiavi che aveva fatto di nascosto settimane prima. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Donna investita e uccisa a Fiumicino: ombre sulla dinamica. E’ stato femminicidio? - X Vai su X
A Lettomanoppello, in provincia di Pescara, la comunità è ancora sotto shock per il femminicidio che ha spezzato la vita di Clelia Mancino, 66 anni, uccisa dal suo ex marito Antonio Mancini, 70 anni, in strada a colpi di pistola, fuori da una farmacia. Un delitto c - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio di Pamela Genini a Milano, il post dell'amica e l'attacco della socia Elisa Bartolotti a Soncin - Femminicidio di Pamela Genini a Milano, uccisa dal compagno Gianluca Soncin: i messaggi di rabbia delle amiche e lo sfogo della socia Elisa Bartolotti ... virgilio.it scrive
Cervia, Gianluca Soncin e il femminicidio di Milano: Pamela Genini uccisa con 24 coltellate - Femminicidio di Milano, la polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica della tragedia. Da corriereromagna.it
Femminicidio Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin: “L’aveva già minacciata di morte” - La Procura contesta a Gianluca Soncin, 52 anni, le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori: dopo aver minacciato la fidanzata Pamela Genini ... Riporta fanpage.it