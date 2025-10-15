La Difesa europea è competenza nazionale Gli errori della Commissione

Ilfoglio.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, domani presenterà una nuova road map sulla Difesa, che dovrebbe contenere gli obiettivi e il calendario per realizzare il ria. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la difesa europea 232 competenza nazionale gli errori della commissione

© Ilfoglio.it - La Difesa europea “è competenza nazionale”. Gli errori della Commissione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

difesa europea 232 competenzaLa Difesa europea “&#232; competenza nazionale”. Gli errori della Commissione - Ursula von der Leyen presenta la nuova road map per la Difesa con tutti i passaggi necessari per difendersi dalla Russia entro il 2030. Si legge su ilfoglio.it

Difesa europea, ecco il progetto Defence Procurement per integrare capacità militari e industriali. Crosetto: servono sinergie - Secondo i promotori, il progetto mira a favorire la collaborazione tra mondi diversi – militare, industriale e accademico – per stimolare nuove forme di cooperazione. Riporta italiaoggi.it

difesa europea 232 competenzaDifesa europea: servono soluzioni di governance innovative e flessibili - In molti casi sono capacità che già funzionano nella NATO, ma sono fornite in molti casi pressoché interamente dagli americani: l’obiettivo europeo &#232; integrare e riequilibrare gli oneri dentro ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Difesa Europea 232 Competenza