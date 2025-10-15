La Difesa europea è competenza nazionale Gli errori della Commissione

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, domani presenterà una nuova road map sulla Difesa, che dovrebbe contenere gli obiettivi e il calendario per realizzare il ria. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La Difesa europea “è competenza nazionale”. Gli errori della Commissione

