La Dieci di Ancona-Memorial Lorenzo Farinelli | le modifiche a sosta e viabilità nel week-end
In occasione de “La Dieci di Ancona - 5° Memorial Lorenzo Farinelli” il comando della Polizia Locale dorica ha emesso ordinanza che disciplinerà la sosta e la viabilità nelle zone interessate dall’evento. Gli autobus della linea urbana ed extraurbana non potranno accedere lungo il percorso gara a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altre letture consigliate
Dal porto antico a Porta Pia passando da piazza Cavour e piazza Roma. Torna domenica 19 ottobre, organizzata dalla Stamura, la 6ª edizione de "La Dieci di Ancona - 5° Memorial Lorenzo Farinelli" https://comune.ancona.it/it/news/la-dieci-di-ancona-quinto- - X Vai su X
Il ritorno della Fondazione Orizzonte Autonomia con i suoi InSuperAbily a la Dieci di Ancona - 5° Memorial Lorenzo Farinelli accende davvero il cuore di tutti Il progetto nasce per dare ai ragazzi con disabilità motorie gravi la facoltà di partecipare a corse - facebook.com Vai su Facebook
L’evento Ancona va di corsa con la "Dieci" - Torna la Dieci di Ancona, corsa su strada di 10 chilometri che si snoderà per le vie del centro e del porto domenica prossima di mattina, con alcuni ospiti davvero speciali, dall’olimpionico ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
La carica dei 1400 per la “10 chilometri di Ancona” in memoria di Lorenzo Farinelli. Ai nastri anche l'olimpionico Barontini - Sono i 1400 partecipanti alla “10 chilometri di Ancona”, memorial Lorenzo Farinelli, la gara podistica organizzata dalla Sef Stamura ... Si legge su corriereadriatico.it
Le previsioni dell’ingegner Lorenzo Catraro, esperto di infrastrutture ferroviarie: «Ancona-Roma da incubo, per una linea moderna ci vorranno altri 20 anni» - A memoria, una simile odissea sulla strada ferrata che s’allunga in direzione Roma non lo ricorda, in 32 anni di onorato servizio, Lorenzo Catraro. Si legge su corriereadriatico.it