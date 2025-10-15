La deregulation di Trump trova l’Europa incerta sulle banche

Un nuovo big bang finanziario sta maturando nella City e a Wall Street, con l'obiettivo di sciogliere i lacci,.

Deregulation a Wall Street: la Sec si schiera con #Trump per abolire la pubblicazione a tre mesi dei report finanziari da parte delle società quotate negli Usa. La presa di posizione del n.1 della Sec, Paul Atkins, in un pezzo sul FT. Il servizio di Adolfo Valente ( - X Vai su X

Trump ha presentato l’America’s AI Action Plan: un piano muscolare che parla di open-source, deregulation e neutralità. Dietro le parole, però, emergono vecchie logiche di potere: l’apertura come egemonia, la neutralità come rimozione. Cosa significa costrui - facebook.com Vai su Facebook

La deregulation di Trump trova l'Europa incerta sulle banche - L'allentamento dei vincoli voluto dal presidente americano consente di sbloccare circa 2. Si legge su ilfoglio.it

FOCUS: deregulation e Trump 2.0, crescono i rischi per stabilità finanziaria (Lfde) - "In ogni ambito, politico, sociale o borsistico, l'elezione di Donald Trump sta attizzando il fuoco e non vi è dubbio che dopo la cerimonia ufficiale di insediamento il 20 gennaio ... Segnala milanofinanza.it