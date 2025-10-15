La denuncia delle ong al Financial Times contro il processo al pm De Pasquale | Paga il prezzo per aver indagato su Eni

Il processo ai pm milanesi Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro “ puzza di interferenza politica ” ed “è impossibile non vederlo come un tentativo deliberato di fermare le indagini per corruzione internazionale contro le aziende italiane”. A dirlo al Financial Times è Simon Taylor, co-fondatore della ong anglo-americana Global Witness, una delle sigle firmatarie dell’esposto che fece partire l’inchiesta di Milano su una presunta maxi-tangente da 1,1 miliardi di dollari pagata da Eni e Shell per l’acquisizione dei diritti di sfruttamento di un giacimento petrolifero in Nigeria. Quel fascicolo si è chiuso con l’ assoluzione definitiva di tutti gli imputati, e a finire sotto accusa al loro posto sono stati De Pasquale e Spadaro, condannati in primo grado a otto mesi di reclusione per rifiuto di atti d’ufficio: secondo il Tribunale di Brescia (competente sui reati commessi dai magistrati milanesi) hanno deliberatamente omesso, pur avendone l’obbligo, di depositare atti favorevoli alle difese, in particolare un video e delle conversazioni Whatsapp che minavano la credibilità di Vincenzo Armanna, ex dipendente Eni e testimone chiave della Procura contro i vertici del cane a sei zampe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

