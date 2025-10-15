"Nei giorni scorsi, ho avuto il piacere di accogliere in sala consiliare di Palazzo Pesarini a San Piero in Bagno, una nuova delegazione di turisti danesi, guidata come sempre dal nostro cittadino onorario Ib Larsen, instancabile promotore del nostro territorio". Lo comunica il sindaco Enrico Spighi, che poi aggiunge: "Il gruppo, composto da 36 cittadini, soggiornerà una settimana nel nostro territorio e, secondo le passioni di ciascuno, avrà l’occasione di approfondire la lingua italiana frequentando anche la Scuola Palazzo Malvisi a Bagno di Romagna, cimentarsi nella nostra gastronomia e nelle ricette tradizionali, oppure dedicarsi alla pittura en plein air". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La delegazione di turisti danesi alla scoperta della vallata