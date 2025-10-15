La dea bendata bacia la Brianza | vinti 100mila euro
Martedì 14 ottobre è stato un giorno fortunato per la Brianza e la Lombardia: l’ultima estrazione del Lotto e 10eLotto ha premiato la regione con vincite complessive per oltre 170 mila euro.Come riporta Agimed, la fortuna ha sorriso a Monza, dove un giocatore ha centrato un “9” in modalità. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
