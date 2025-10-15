La cultura dello spogliatoio diventa stile con Pantofola d' Oro x Tacchette
Lo spogliatoio che diventa collezione. Continua nello spogliatoio, negli sguardi complici, nelle battute tra compagni e nei rituali che trasformano un gruppo in una squadra. È da questa atmosfera che prende vita Pantofola d’Oro x Tacchettee, una collezione esclusiva che racconta il lato più autentico del gioco, pensata per chi vive il calcio dentro e fuori dal campo. La collaborazione unisce due realtà italiane che condividono valori di passione, appartenenza e innovazione: Pantofola d’Oro, marchio iconico del footwear calcistico, e Tacchettee, primo brand italiano ad aver creato la linea supporter, capace di interpretare la lingua dei fan e trasformarla in cultura pop, arte e società. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
