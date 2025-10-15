La Croce Rossa nelle piazze con le tecniche della rianimazione cardiopolmonare

La Croce Rossa Italiana partecipa attivamente alla Settimana VIVA!, la settimana per la rianimazione cardio-polmonare, promossa da IRC - Italian Resuscitation Council, dal 13 al 19 ottobre. Un evento mondiale.La Croce Rossa Italiana, inoltre, prende parte alla Settimana Viva! insieme al partner. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

