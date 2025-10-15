Situazione critica del centro nuoto: forte preoccupazione della Cgil. Necessario un confronto immediato con la gestione, la proprietà a tutela dei lavoratori. E nei prossimi giorni ci sarà un sit-in. Si terrà venerdì 17, alle 18,30, davanti al Centro Nuoto Copparo. "Per salvarlo dalla annunciata chiusura". Una lettera dei genitori dei tanti atleti agonisti e pre-agonisti sarà consegnata al Comune per sensibilizzarne la collaborazione e un impegno concreto. "Il Centro Nuoto di Copparo è un fiore all’occhiello del panorama natatorio italiano, che rischia di disperdere le professionalità e i talenti che in questi anni hanno dato i ’natali sportivi’ a eccellenze dello sport nazionale come Filippo Pelati (due straordinarie medaglie di bronzo nel nuoto artistico ai Mondiali di Singapore 2025) e Mirco Di Tora (33 titoli italiani assoluti tra 50 e 100 metri dorso, oltre alle staffette 4x100 mista e 4x100 stile libero)". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La crisi del centro nuoto: "Allarme per i dipendenti"