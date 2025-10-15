La Corte di giustizia Ue riconosce i diritti del lavoratore caregiver | un passo di portata storica
di Annalisa Rosiello* Con la sentenza dell’11 settembre 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea compie un passo di portata storica: il datore di lavoro è obbligato ad adottare, nei confronti del lavoratore caregiver, misure di accomodamento ragionevole, purché non sproporzionate, esattamente come è previsto per le persone con disabilità. La vicenda nasce dal ricorso di una madre lavoratrice, caregiver di un figlio minore affetto da disabilità grave, che aveva richiesto turni fissi per conciliare le esigenze di cura con l’attività lavorativa. Dopo due gradi di giudizio negativi in sede nazionale, la Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno sollevare una questione pregiudiziale dinanzi alla Cgue, per chiarire se il diritto dell’Unione imponga anche per i caregiver l’obbligo di parità di trattamento e di accomodamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
