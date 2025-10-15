La Corte Costituzionale conferma | Alessandra Todde resta presidente della Regione Sardegna

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione della Consulta. Alessandra Todde rimane alla guida della Regione Sardegna. Con la sentenza n. 148, pubblicata mercoledì 15 ottobre, la Corte costituzionale ha stabilito che non spettava al Collegio regionale di garanzia elettorale dichiararne la decadenza. Secondo la Consulta, “lo Stato ha esorbitato i propri poteri”, interferendo con le competenze che la Costituzione riconosce alla Regione. “Il Collegio ha superato i suoi poteri”. Nella motivazione, la Corte ha spiegato che l’ordinanza di decadenza emessa dal Collegio di garanzia “ha ecceduto le proprie attribuzioni, causando una menomazione delle prerogative costituzionali della Regione Sardegna”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - La Corte Costituzionale conferma: Alessandra Todde resta presidente della Regione Sardegna

Altre letture consigliate

La Consulta: no alla decadenza, Alessandra Todde resta presidente della Regione Rese pubbliche le sentenze della Corte costituzionale - facebook.com Vai su Facebook

Corte costituzionale: la decisione depositata oggi https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/corte-costituzionale-decisione-depositata-oggi-AHa7kQAD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760446078… - X Vai su X

Per la Corte costituzionale l’ordinanza che aveva dichiarato Alessandra Todde decaduta dalla presidenza della Sardegna era illegittima - La Corte costituzionale ha accolto il ricorso di Alessandra Todde contro l’ordinanza che a gennaio l’aveva dichiarata decaduta dalla presidenza della Sardegna: secondo la Corte le irregolarità contest ... Da ilpost.it

La Corte costituzionale annulla la decadenza di Alessandra Todde - La Corte costituzionale ha deciso: Alessandra Todde resta presidente della Regione e l’ordinanza di decadenza non poteva essere emessa «per avere l’atto esorbitato dai poteri rimessi all’organo ... Come scrive unionesarda.it

La Consulta: no alla decadenza, Alessandra Todde resta presidente della Regione - Cagliari Sono state rese pubbliche le due sentenze della Corte costituzionale con le quali i giudici delle leggi sono intervenuti sulla caso della decadenza della presidente della regione Alessandra T ... Segnala lanuovasardegna.it