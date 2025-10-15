La coppia che ha lasciato tutto per preparare pasticci di carne sotto la Tour Eiffel

Nel centro parigino, l'ex sous chef de La Tour D'Argent e la compagna portano avanti una gastronomia con "sfogliati" che hanno vinto il campionato del mondo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - La coppia che ha lasciato tutto per preparare pasticci di carne sotto la Tour Eiffel

