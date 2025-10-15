La cooperativa festeggia 40 anni l' abbraccio dell' Arcivescovo

Leccotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 40 anni dalla sua fondazione, la cooperativa Dimensione Lavoro si è ritrovata martedì 14 ottobre nella propria sede di Valmadrera per dare inizio ai festeggiamenti che proseguiranno anche nei prossimi giorni. Erano presenti gli attuali responsabili, primo fra tutti il presidente Giancarlo Pozzi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

cooperativa festeggia 40 anniValmadrera, la Cooperativa Arcobaleno festeggia 40 anni di inclusione e solidarietà - Per celebrare questo traguardo, è stata organizzata la camminata inclusiva "CamminAbile – Insieme è più Bello". msn.com scrive

Viticoltori ingauni in festa: la coop compie 40 anni - Era il 1976, si cominciava a parlare di Doc per il Pigato e il Rossese di Campochiesa ma la vinificazione, in Riviera, era decisamente agli albori. Si legge su ilsecoloxix.it

cooperativa festeggia 40 anniVilla Greppi: grande festa per i 20 anni della Cooperativa PASO - Un compleanno speciale, fatto di discorsi commoventi, racconti sul passato e momenti ... Riporta casateonline.it

Cerca Video su questo argomento: Cooperativa Festeggia 40 Anni