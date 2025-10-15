La Corte Costituzionale, come riporta Askanews, con la sentenza n. 148 depositata oggi, ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna contro lo Stato in merito all’ordinanza-ingiunzione emessa il 20 dicembre 2024 dal Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari. Secondo la Consulta, il Collegio – pur operando come organo statale incaricato del controllo sulle spese elettorali – ha ecceduto le proprie competenze quando, nella motivazione del provvedimento, aveva affermato “la decadenza dalla carica del candidato eletto”, disponendo la trasmissione dell’atto al Consiglio regionale per la revoca di Alessandra Todde. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

La Consulta: il Collegio di garanzia della Sardegna non poteva pronunciarsi sulla decadenza di Todde