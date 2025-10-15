La Consulta | il Collegio di garanzia della Sardegna non poteva pronunciarsi sulla decadenza di Todde
La Corte Costituzionale, come riporta Askanews, con la sentenza n. 148 depositata oggi, ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna contro lo Stato in merito all’ordinanza-ingiunzione emessa il 20 dicembre 2024 dal Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari. Secondo la Consulta, il Collegio – pur operando come organo statale incaricato del controllo sulle spese elettorali – ha ecceduto le proprie competenze quando, nella motivazione del provvedimento, aveva affermato “la decadenza dalla carica del candidato eletto”, disponendo la trasmissione dell’atto al Consiglio regionale per la revoca di Alessandra Todde. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Altre letture consigliate
Nuovo ciclo di incontri in programma: IL FASCINO DELLA FISICA Prenota il tuo posto e consulta il nostro sito per tutti gli aggiornamenti sulle attività formative del nuovo anno accademico: www.collegioborromeo.it - facebook.com Vai su Facebook
Consulta, il Collegio di garanzia non poteva dichiarare decaduta Alessandra Todde: “Ha esorbitato dai propri poteri” - Il Collegio regionale di garanzia elettorale che ha dichiarato decaduta Alessandra Todde da presidente della Regione Sardegna, ha “ esorbitato dai propri poteri, cagionando una menomazione delle attri ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Todde, la sentenza della Consulta: «Il Collegio di garanzia sardo non poteva esprimersi sulla decadenza della presidente di Regione» - La Corte Costituzionale: «Inammissibile il conflitto di attribuzione, il Collegio di garanzia ha esorbitato i suoi poteri» ... Segnala msn.com
La Consulta: “Todde resta presidente” | Annullata l’ordinanza di decadenza - Secondo la Corte Costituzionale il Collegio regionale di garanzia elettorale non aveva il potere di dichiararne la decadenza ... cagliaripad.it scrive