La consigliera regionale si gira una canna in aula | la protesta per solidarietà con le aziende della canapa – Il video

La consigliera regionale si gira una canna in aula | la protesta per solidarietà con le aziende della canapa

Sebbene l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Piemonte abbia verificato – non è chiaro in che modo – che non si trattava di una vera canna, la protesta di Sarah Disabato non è di certo passata inosservata. Mentre il presidente di turno, il leghista Fabio Carossi, la richiamava alla buona educazione, la consigliera, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha preso una cartina lunga, l’ha riempita di cannabis light e l’ha arrotolata (in gergo si dice “ rollata “) sui banchi dell’aula. La protesta di Disabato in aula. «Io oggi mi posso autodenunciare», comincia Sarah Disabato in aula. «Oggi sono provvista della famosa infiorescenza a base di Cbd e siccome sono certa di non drogarmi in questo momento io decido di procedere tranquillamente ». 🔗 Leggi su Open.online

